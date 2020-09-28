Kula'da kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Kula'da kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

28.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:08
Kula'da kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Manisa'nın Kula ilçesindeki kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Manisa'nın Kula ilçesindeki kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi'ndeki Leblebiciler Sitesi'nde Hasan Hüseyin Leblebici'ye ait kuruyemiş imalathanesinde cips kazanı alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kuruyemiş imalathanesinde yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştuğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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