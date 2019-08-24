Kula'da kurulacak olan OSB'ye ön talepler toplanmaya başladı

24.08.2019 13:30

Manisa'nın Kula ilçesinde kurulacak olan Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ön talep toplamayı başladı.



Akgün Mahallesi Musluk mevkii bulunan Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin 2020 yılın başında altyapı çalışmalarını tamamlanarak üretime geçmesi planlanıyor. 258 hektar alan üzerine kurulan OSB mevcut 179 parsel bulunuyor. Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kula Kaymakamı Kemal Duru, "İlçemizde organize sanayi bölgesi kuruluş çalışmaları son aşamasına gelmiştir. 2020 yılı içerisinde altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanması planlanmaktadır. OSB alanımız içerisinde 179 parselin 1. etapta 79 parselin satışını gerçekleştirerek yatırım yapacak firmaların üretime geçeceklerdir. Ön talep toplama çalışmalarımız başlamıştır. Bölgemize yatırım yapmak isteyen firmaları bölgemize davet etmekteyiz. Organize Sanayi Bölgemize yatırım yapmayı planlayan işletmelerin ön talep başvurularını organize sanayi bölgesi bölge müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir" dedi.



Yatırım yapacak işletmelerin OSB Bölge Müdürü Sait Bozer'den detaylı bilgi alabileceğini de ifade eden Kaymakam Kemal Duru, Camii Cedit Mah. Dr. Nafiz Körez Cad. Cemal Ergün Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başvuru yapılabileceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA