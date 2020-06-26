Kula'da Kovid-19 tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi Manisa'nın Kula ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 6 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 6 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.

Kula Devlet Hastanesindeki uğurlamaya, Başhekim Operatör Doktor Cansu Sarıgül de katıldı.

Hastanede halen iki kişinin daha Kovid-19 tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA