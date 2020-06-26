Kula'da Kovid-19 tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi
Manisa'nın Kula ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 6 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.
26.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:57
Manisa'nın Kula ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 6 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.
Kula Devlet Hastanesindeki uğurlamaya, Başhekim Operatör Doktor Cansu Sarıgül de katıldı.
Hastanede halen iki kişinin daha Kovid-19 tedavisi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA