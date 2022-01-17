Kula'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Kula'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kula'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ticareti suçtan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ticareti suçtan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen hapis cezaları kesinleşen firari hükümlü A.A'nın (39) Bey Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu
AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Manisa, Güncel, Haber

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