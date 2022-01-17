Kula'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ticareti suçtan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ticareti suçtan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen hapis cezaları kesinleşen firari hükümlü A.A'nın (39) Bey Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.
AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri