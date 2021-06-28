Kula'da kayıp şahıs jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu
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Kula'da kayıp şahıs jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu

Kula'da kayıp şahıs jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede bulundu. Yaşlı adamın, yürüyüş amacıyla kırsal alana çıktığı ve kaybolduğu öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hayallı Mahallesinde, dün akşam saatlerinde Hayati Doğrul'un (54) ailesi kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbarın ardından Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ve AFAD ekipleri Hayallı Mahallesinde arama çalışması başlattı. Bugün öğle saatlerine kadar süren arama çalışmalarında kayıp şahsın, yürüyüş amacıyla kırsal alana çıktığı öğrenilirken, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından mahalleye yakın tepedeki kırsal alanda bulundu. Doğrul'un uzun süre susuz kaldığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğrul'un yakınları Jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Kula'da kayıp şahıs jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu
Kula'da kayıp şahıs jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Altıparmak

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