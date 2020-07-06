Kula'da karantina uygulanan evlere jandarma denetimi
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Kula'da karantina uygulanan evlere jandarma denetimi

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs taşıyan bir kişiyle cenazeye katıldıkları belirlenen 139 kişinin evlerindeki karantina süreci devam ediyor.

Kula'da karantina uygulanan evlere jandarma denetimi
06.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:19

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs taşıyan bir kişiyle cenazeye katıldıkları belirlenen 139 kişinin evlerindeki karantina süreci devam ediyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle eşi vefat eden 73 yaşındaki İsa Tezcan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından 28 Haziran'daki cenazeye ve taziyeye katılarak bu kişiyle temasta bulunan 139 mahalle sakini, 30 Haziran'da alınan karar gereği 14 Temmuz'a kadar evlerinde karantina altına alındı.

Karantina sürecinde vatandaşların temasını önlemek amacıyla jandarma ekipleri çalışma yürütüyor.

Mahallede sık sık devriye görevi icra eden ekipler, sesli anons sistemiyle karantinadaki vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunuyor.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçları mahalle muhtarı ve azalar tarafından gideriliyor.

İlçede bugün semt pazarı kurulması nedeniyle ekipler, pazar girişinde kimlik denetimi yaptı.

Ekipler vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve dezenfektan uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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