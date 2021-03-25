Kula'da kar yağışı etkili oluyor
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Kula'da kar yağışı etkili oluyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kula'da kar yağışı etkili oluyor

MANİSA'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

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 MANİSA'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, İzmir- Ankara Karayolu'nda herhangi bir aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Tipi şeklinde yağan kar, İzmir- Ankara Karayolu'nda da etkili oldu. Kar yağışıyla görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Karayolları ekipleri, 3 kar küreme ve tuzlama aracı ile ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalıştı. Kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

Kula'da kar yağışı etkili oluyor
Kula'da kar yağışı etkili oluyor
Kula'da kar yağışı etkili oluyor
Kula'da kar yağışı etkili oluyor
Kula'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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