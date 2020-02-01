Kula'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı
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Kula'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

01.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:19
Kula'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı

'nın ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe ekipleri, ihbar üzerine, Zaferiye Mahallesi Hisar Kapı mevkisinde R.A. (28), O.A. (23) ve M.K'yı (24) gözaltına aldı.

Şahısların 64 BC 117 plakalı otomobilinde yapılan aramada, plastik kısımları eritilerek ayrıştırılmış 272 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kula'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı
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