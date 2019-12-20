Kula'da hayvan ilk yardımı eğitimi
Haberler » Güncel » Kula'da hayvan ilk yardımı eğitimi - Haber

Kula'da hayvan ilk yardımı eğitimi

Manisa'nın Kula ilçesinde üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerine hayvanların yaralanmaları ve ilkyardım kuralları hakkında eğitim verildi.

20.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:34
Kula'da hayvan ilk yardımı eğitimi

'nın ilçesinde üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerine hayvanların yaralanmaları ve ilkyardım kuralları hakkında eğitim verildi.

ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksek Okulu işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde sunum yapan Kula Belediyesi Veteriner Hekimi Bahtiyar Akdoğan, hayvanların çeşitli kazalara maruz kalabildiğine dikkati çekerek, bu kazalarda yapılacak doğru müdahale ile canların kurtarılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler