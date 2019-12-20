Kula'da hayvan ilk yardımı eğitimi

20.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:34

Manisa'nın Kula ilçesinde üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerine hayvanların yaralanmaları ve ilkyardım kuralları hakkında eğitim verildi.

Kula Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksek Okulu işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde sunum yapan Kula Belediyesi Veteriner Hekimi Bahtiyar Akdoğan, hayvanların çeşitli kazalara maruz kalabildiğine dikkati çekerek, bu kazalarda yapılacak doğru müdahale ile canların kurtarılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA