Kula'da Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışmasının Finali Yapıldı

Türkiye genelinde düzenlenen hafızlık ve ezan okuma yarışmasının Manisa finali Kula İlçesinde yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Kuran'ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması ve Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması Manisa finali Kula'da yapıldı.



Manisa Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında gerçekleşen yarışmada hafızlık kategorisinde 10, ezan okuma kategorisinde ise 15 öğrenci yarıştı.





Hafızlık yarışmasında birinci, Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Harun Çakır, ikinci Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şükrücan Yalova, üçüncü Kula Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Yalçınkaya oldu.



Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmasında ise Manisa Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Halil Kocazeybek birinci, Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Yaşar ikinci, Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Metin Tonbalak üçüncü oldu.





Yarışmada dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirildi.



Yarışmaya Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.