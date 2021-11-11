Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında - Haberler
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Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir eczanenin vitrinine çarptığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir eczanenin vitrinine çarptığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Cami Cedit Mahallesi Ethem Polat Sokakta Rukiye K'nin kullandığı 35 DA 1905 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce park halindeki motosikletlere ardından sokak üzerindeki eczanenin vitrinine çarptı.

İş yeri kamerasının kaydettiği kazada yaralanan olmazken eczanede hasar oluştu.

Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında

Kula'da hafif ticari aracın eczaneye çarpması güvenlik kamerasında

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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