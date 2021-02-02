Kula'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
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Kula'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

02.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:16
Kula'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Manisa'nın Kula İlçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula İlçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Melih Sayın (31) yönetimindeki 35 APE 304 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Uşak kara yolunun Dereköy Mahallesi kavşağı yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü yaralanmazken, araçta bulunan sürücün annesi Bensu Ayşe Sayın (62) ve babası Muhammet Fikret Sayın (61) yaralandı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Melih Sayın'ın kız istemek için İzmir'den Konya'ya gittiği ve öğretmen olduğu öğrenildi. Hediye olarak götürdükleri belirtilen çikolata ve çiçeklerin yola saçıldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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