Kula'da fuhuş operasyonu
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Kula'da fuhuş operasyonu

Manisa'nın Kula ilçesinde, polisin yaptığı operasyonla fuhşa aracılık eden bir kişi gözaltına alındı.

28.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:36
Kula'da fuhuş operasyonu

'nın ilçesinde, polisin yaptığı operasyonla fuhşa aracılık eden bir kişi gözaltına alındı.


Kula İlçe Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, düzenlediği operasyonda fuhşa aracılık yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Fuhşa bir süredir aracılık ettiğinden şüphelenen T.A.'yı takibe alan polis ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan T.A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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