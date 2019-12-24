Kula'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
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Kula'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki kişi yakalandı.

24.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:51
Kula'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki kişi yakalandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında arama kararı bulunan 2 kadın, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü tahkikat kapsamında Kula'da ikamet ettikleri tespit edilen F.Ş. ve M.N.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından takibe alındı. Bir süre takip edilen şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan şüphelilerden F.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.N.Y. ise yapılan işlemlerinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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