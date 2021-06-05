Kula'da emniyet kemeri uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kula'da emniyet kemeri uygulaması

Kula'da emniyet kemeri uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, İzmir-Ankara D-300 karayolundaki uygulama noktasında denetim yaparak, durdurdukları araç sürücülerine emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler vererek, bilgilendirici broşür dağıttı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, İzmir-Ankara D-300 karayolundaki uygulama noktasında denetim yaparak, durdurdukları araç sürücülerine emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler vererek, bilgilendirici broşür dağıttı. Uygulama noktasında hazırladıkları pankartlarla emniyet kemerine dikkat çeken trafik ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine ve yolcularına ikramda da bulundu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatılması açısından yürütülen çalışmalar kapsamında, Manisa ve ilçelerinde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştiriliyor. Kula'da da Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Hazırladıkları pankartlar ile emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çeken trafik ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine de hem bilgi verdi, hem de bilgilendirici broşürler dağıttı. Trafik kazalarında ölüm oranlarının emniyet kemeri kullanmamaktan kaynaklandığını sürücülere anlatan ekipler, ayrıca araç sürücülerine ve yolculara da soğuk içecek ikramında bulundu. - MANİSA

Kula'da emniyet kemeri uygulaması
Kula'da emniyet kemeri uygulaması
Kula'da emniyet kemeri uygulaması
Kula'da emniyet kemeri uygulaması
Kula'da emniyet kemeri uygulaması
Kula'da emniyet kemeri uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine Emniyet'ten açıklama geldi: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı
Sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine Emniyet'ten açıklama geldi: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı
Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuş yaptıran çeteye baskın
Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuş yaptıran çeteye baskın
Eşinin boğazını neşterle kesip, ölmeme ihtimaline karşı başına poşet geçirmişti! Cinayeti reddeden cani kocaya müebbet hapis cezası
Eşinin boğazını neşterle kesip, ölmeme ihtimaline karşı başına poşet geçirmişti! Cinayeti reddeden cani kocaya müebbet hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kula'da emniyet kemeri uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 13:02:51. #1.16#

title