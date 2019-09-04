Kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu (2)

04.09.2019 16:56

TÖREN YAPILDI

Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, kamu, kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile gaziler ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelek sunumuyla başlayan törende saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Başkan Tosun'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler şiirler okudu. Halk oyunları ve cimnastik gösterilerinin ardından şehitler için anma yürüyüşü yapıldı. Yoğun katılımla Hisarkapı Mevkii'nden başlayan yürüyüşe; Kula Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, Büyük Taarruz bisiklet grubu üyeleri, Kulalı cirit grubu ile protokol üyeleri de eşlik etti. Kutlamalar akşam saatlerinde sahneye çıkacak Ece Seçkin konseriyle son bulacak.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), DHA)



Kaynak: DHA