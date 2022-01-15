Kula'da durdurulan araçtan 600 adet 'yeşil reçete' ile satılan hap yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde uygulama noktasında polis tarafından durdurulan araçtan yeşil reçete ile satışı yapılan ancak usulsüz şekilde alındığı belirlenen 600 adet hap ele geçirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde uygulama noktasında polis tarafından durdurulan araçtan yeşil reçete ile satışı yapılan ancak usulsüz şekilde alındığı belirlenen 600 adet hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, Kula ilçesi E-96 karayolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, Mehmet K. (23) yönetimindeki 03 ACS 581 plakalı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, İzmir'den 2 bin 500 liraya alındığı öğrenilen yeşil reçete ile satışı yapılan 600 adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Mehmet K. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Şükrü S.(27) ile Reyhan S. (37) ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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