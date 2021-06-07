Kula'da doğalgaz abone kayıtları başladı
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Kula'da doğalgaz abone kayıtları başladı

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesindeki merkez mahallelerde doğalgaz abonelikleri için kayıtlar başladı.

Manisa'nın Kula ilçesindeki merkez mahallelerde doğalgaz abonelikleri için kayıtlar başladı.

Kula Belediyesi binasında gerçekleşen törende konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula'nın tarihi günlerinden birine daha tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür eden Tosun, şunları kaydetti:

"Artık Kulamız da temiz enerjiye kavuşmuş oluyor. Doğalgaz yatırımı Kula'nın geleceğine yapılan bir yatırım. Temiz enerjinin yanı sıra hayata geçmesine kısa bir süre kalan organize sanayi bölgesi için de ciddi avantajlar sağlayacak. Bugüne kadar 15 kilometre döşenen hatta ek olarak toplamda 242 kilometre hat döşenerek Kula'da doğalgazın girmediği ev kalmayacak."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, meclis üyeleri ile vatandaşlar abonelik işlemlerini yaptırdı.

Kula'da doğalgaz abone kayıtları başladı
Kula'da doğalgaz abone kayıtları başladı
Kula'da doğalgaz abone kayıtları başladı
Kula'da doğalgaz abone kayıtları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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