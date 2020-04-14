Kula'da dezenfekte tüneli, hizmete girdi Kula Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda dezenfekte tüneli kurdu.

Kula Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda dezenfekte tüneli kurdu.

Kula Belediye Başkan Hüseyin Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezenfekte tünelinin belediye imkanlarıyla yapıldığını belirtti.

İlçede maske dağıtımı da yaptıklarını aktaran Tosun, herkesin Kovid-19 konusunda duyarlı olması ve tedbir almasını istediklerini bildirdi.

Kaynak: AA