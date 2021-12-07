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Kula'da deri sektörü yeniden canlandırılacak

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Ekonomi
Kula'da deri sektörü yeniden canlandırılacak

Deri konfeksiyon sektöründe geçmişin önde gelen üretim merkezlerinden Manisa'nın Kula ilçesinde sektörün canlandırılması için çalışma başlatıldı.

KULA, MANİSA (AA) - Deri konfeksiyon sektöründe geçmişin önde gelen üretim merkezlerinden Manisa'nın Kula ilçesinde sektörün canlandırılması için çalışma başlatıldı.

İlçe Belediyesi ile İzmir'in Menemen ilçesinde tesisleri bulunan Ağartıoğlu Deri firması arasında ilçede üretim tesisi kurulması için protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, protokolle belediyenin tahsis ettiği alanda 400 kişinin istihdam edileceği bir deri giyim fabrikası kurulacağını açıkladı.

Tosun, ilçede deri atölyelerinin azaldığını, sektörün durma noktasına geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlçemizde deri tekstili noktasında yetişmiş ciddi iş gücü bulunmaktadır. Bu iş gücünün yeniden hayat bulması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 40 yıl önce Kula'dan İzmir'e taşınan hemşehrilerimizin yeniden memleketlerine dönerek yatım gerçekleştirmeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.

Kula'ya yapılan her bir fabrika, sanayi tesisi gurur kaynağımız. Bu protokol ile Kula'da yaklaşık 400 kişi iş sahibi olacak. Kula Belediyesi olarak bizlerden destek isteyen her yatırımcıya elimizden gelen yardımı yapmaya gayret ediyoruz."

Firmanın Genel Müdürü Bekir Ağartıoğlu da Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya, ABD, Çin ve Japonya'ya ihracat yaptıklarını, 40 yıl sonra döndükleri memleketlerinde kuracakları tesisteki üretimin ihraç pazarlarına yönlendirileceğini söyledi.

Kula'da deri sektörü yeniden canlandırılacak

Kula'da deri sektörü yeniden canlandırılacak

Kula'da deri sektörü yeniden canlandırılacak

Kula'da deri sektörü yeniden canlandırılacak

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AA / Kamil Altıparmak - Ekonomi Haberleri

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