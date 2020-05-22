Kula'da balkonda spor etkinliği
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Kula'da balkonda spor etkinliği

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenörler Kula ilçesinde balkonlarındaki vatandaşlara müzik eşliğinde spor yaptırdı.

22.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:57

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenörler Kula ilçesinde balkonlarındaki vatandaşlara müzik eşliğinde spor yaptırdı.

Ses sisteminin bulunduğu araçlarla Kula sokaklarını gezen antrenörlerin spor etkinliğine her yaş grubundan vatandaş ilgi gösterdi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da balkonda spor etkinliğine katıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların evde hareketsiz kaldığına işaret ederek, "Bugüne kadar virüs Kula'da görülmedi. Bu durum olmayacak manasına gelmiyor. Allah muhafaza yarın çok daha farklı bir durum olabilir. Hep birlikte dikkat edeceğiz. Kulalılar'ın bu konuda dikkatli olduğunu düşünüyorum. Bu durumların bitmesine çok az bir zaman kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" düşüncesiyle, böyle bir kampanya Kula sokaklarını şenlendirdi, hareketlendirdi." diye konuştu.

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin, halka ortak spor yaptırma etkinliğini Manisa'nın diğer ilçelerinde de sürdüreceği bildirildi.

Kula'da balkonda spor etkinliği

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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