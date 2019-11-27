Kula'da arı yetiştiricilerine sertifika töreni

27.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:57

Manisa'nın Kula ilçesinde arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve verimli bal üretiminin sağlanması amacıyla "Arı Yetiştiriciliği" kursu düzenlendi.



Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşları arıcılığa teşvik etmek amacıyla "Arı Yetiştiriciliği" kursu düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Çağatay Akkoç tarafından verilen 72 saatlik kurs sonunda, başarılı olan kursiyerler sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.



Cemal Ergün Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde Ege Bölgesi'nin arıcılık bakımından çok önemli bir bölge olduğuna değinen Kaymakam Kemal Duru, "Dünyadaki en kıymetli besinlerden bir tanesi bal. Bu ürün sahteciliği bakımından da çok fazla. En verimli balı en doğal şekilde üretmek için Manisa çok müsait bir yer. Bununla ilgili olarak bizde Arı Yetiştiriciliği kursunu çok önemsiyoruz. Arıcılık konusunda uzman hekim tarafından bu kursu verdiriyoruz. Arıcılık, bölgemizde geliştirilse, hem ek iş olarak, hem de geçim kaynağı olarak bir çok aileye iş imkanı sunmuş olur. Bizim, Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Kula'da arıcılığı ne kadar geliştirirsek ve bunun önemini gelecek nesillere aktarabilirsek, Kula'nın en önemli geçim kaynağını elde etmiş olabiliriz. Kursu tamamlayan vatandaşlarımıza da gereken desteği vermek için çalışacağız. Çeşitli projeler üretip, arıcılığa merak salmış ve veteriner hekim tarafından doğru bilgiyi edinmiş vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür projelerimiz katlanarak devam eder" ifadelerini kullandı.



Kula'da arı yetiştiriciliği kursu için uzun zamandır yoğun bir talep olduğunu ifade eden Kula Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Saracalıoğlu ise, talep olması durumunda yeni kursların açılacağını söyledi.



Cemal Ergün Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Kaymakam Kemal Duru, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Saracalıoğlu, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Hasan Şen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Çağatay Akkoç ve kursiyerler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA