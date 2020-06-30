Kula'da anız yangını makilik alana sıçradı
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan anız yangını makilik alana sıçradı.
30.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:01
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan anız yangını makilik alana sıçradı.
Alınan bilgiye göre, Seyitali Mahallesi Sabuncukuyu mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Önce makilik alana daha sonra bölgedeki bazı evlerin bahçesine sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası söndürüldü.
Kaynak: AA