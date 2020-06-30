Kula'da anız yangını makilik alana sıçradı Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan anız yangını makilik alana sıçradı.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan anız yangını makilik alana sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Seyitali Mahallesi Sabuncukuyu mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Önce makilik alana daha sonra bölgedeki bazı evlerin bahçesine sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası söndürüldü.

Kaynak: AA