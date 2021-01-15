Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
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Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu

15.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:32
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu

MANİSA'nın Kula ilçesinde, bu sabah aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, bu sabah aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu. İzmir-Ankara karayolunun geçtiği Kula'da, kar yağışı sebebiyle İzmir istikametinde trafik 1 saat kapalı kaldı. Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları ile trafik kontrollü bir şekilde açıldı.

Kula'da uzun zamandır beklenen kar yağışı, bugün sabah saatlerinde etkili oldu. Aniden başlayan ve yoğun bir şekilde yağan kar nedeniyle, İzmir-Ankara karayolunda karla kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle trafikte bir süre aksamalar yaşandı. Polis ekipleri, Kavacık rampasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Yolun Kavacık rampalarının İzmir istikameti 09.30-10.30 saatleri arasında trafiğe kapalı kaldı. Yolda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Adana'dan İzmir'e giderken Kula'da yoğun kar yağışı ile karşılaşan TIR şoförü İsmail Özdemir, "Ekiplerin küreme çalışmaları devam ediyor. Yolun açılmasını bekliyoruz. Bizim için kar yağışı zaman kaybına neden oldu" dedi. Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasının ardından yol kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı.

KAR LASTİĞİ VE ZİNCİR KONTROLÜ YAPILDI

Kula'dan İzmir yönüne giden araçlar da, ilçe çıkışında trafik ekipleri tarafından durdurulup, kış lastiği ve zincir takıp takmadıkları kontrol edildi. Kış lastiği olmayan ve zincir takmayan araç sürücülerinin yoluna devam etmesine izin verilmedi. Bir süre ilçe merkezinde bekletilen sürücüler, yolun tamamen trafiğe açılmasının ardından yolculuklarına kaldıkları yerden devam edebildi.

Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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