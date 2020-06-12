Kula'da aniden bastıran doluyla karışık sağanak yağış sele neden oldu
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Kula'da aniden bastıran doluyla karışık sağanak yağış sele neden oldu

Kula'da aniden bastıran doluyla karışık sağanak yağış sele neden oldu Dolu ile karışık yağan yağmur sonrası sokaklar göle dönerken, yoğun yağış kazaya sebep oldu Manisa'nın Kula ilçesinde aniden bastıran dolu ile karışık sağanak yağış, sele neden oldu.

12.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:23

Kula'da aniden bastıran doluyla karışık sağanak yağış sele neden oldu

Dolu ile karışık yağan yağmur sonrası sokaklar göle dönerken, yoğun yağış kazaya sebep oldu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde aniden bastıran dolu ile karışık sağanak yağış, sele neden oldu. Yoğun yağmur dolayısıyla sokaklar ve bazı evlerin bodrum katları ile otoparklara su basarken, görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü D300 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR bariyerlere çarparak durabildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ile karışık sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede ilçenin birçok caddesinde su birikmelerine sebep olan yağışta, bazı noktalarda evleri ve iş yerlerini de su bastı. Bazı esnaflar kendi imkanları ile iş yerlerinin önlerini temizlerken, vatandaşlar da göle dönen sokaklarda su birikintilerini temizledi.

Öte yandan, yoğun yağış sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Günay Güneş, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametine seyir halindeyken Kavacık rampasından indiği sırada 06 BVY 056 plakalı TIR'ı ile önce yolun sağ tarafındaki sulama kanalına kaçtı, daha sonra da orta refüje çarparak durabildi. Kazada şoför Güneş yara almaz iken, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre emniyet şeridinden sağlandı.

Kula'da aniden bastıran doluyla karışık sağanak yağış sele neden oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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