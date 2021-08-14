KULA'DA 7 DÖNÜM ZİRAİ ALAN YANDI

MANİSA'nın Kula ilçesindeki zirai alanda yangın çıktı.

MANİSA'nın Kula ilçesindeki zirai alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 7 dönüm alan zarar gördü.

Çiftçiibrahim Mahallesi'nde yer alan zirai alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar, 1 saat sürdü. 7 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı