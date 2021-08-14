Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
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Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Yerel

Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan anız yangınında 7 dönüm örtülük alan zarar gördü.

Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan anız yangınında 7 dönüm örtülük alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların zamanında müdahalesi, yangının evlere sıçramasına engel oldu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin giriş kısmındaki zirai alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, bir yandan yangına müdahaleye başlarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Mahalleli vatandaşlar traktörleri ile yangının önüne geçmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de yangına karadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın, itfaiye ekiplerinin ve mahalleli vatandaşların çabası ile evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 7 dönüm örtülük alan zarar gördü.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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