Kula'da 600 balya saman küle döndü
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Kula'da 600 balya saman küle döndü

Kula'da 600 balya saman küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 600 balya saman küle döndü.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 600 balya saman küle döndü.

Yangın, ilçeye bağlı Eroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kutluay'a ait olduğu öğrenilen ve tarlada duran samanlardan alevler yükseldiğini gören mahalleli vatandaşlar, bir yandan yangına müdahale ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle etkisini artıran yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, yangın sebebiyle yaklaşık 600 balya saman küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA

Kula'da 600 balya saman küle döndü
Kula'da 600 balya saman küle döndü
Kula'da 600 balya saman küle döndü
Kula'da 600 balya saman küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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