Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
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Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi

Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde, uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine polis ekiplerince narkotik köpeği 'Lito' desteğiyle yapılan aramada, 6 bin 298 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine polis ekiplerince narkotik köpeği 'Lito' desteğiyle yapılan aramada, 6 bin 298 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği 3 araç için operasyon düzenledi. Saat 19.00 sıralarında şüphelilerin kullandığı araçlar, İzmir-Ankara D300 karayolunda İzmir'den Uşak istikametine seyrettikleri ve Kavacık mevkisinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, araçları yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomo.billerden biri, polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası araç  ekiplerce durduruldu. Diğer 2 araç ise ekiplerin sıkı takibinin ardından durduruldu.

Ekiplerin araçlar üzerinde gözle yaptığı aramada koli içerisinde çok sayıda yeşil reçete ile satılan kimyasal ilaç kutuları görülünce, nöbetçi savcının talimatıyla 6 şüpheli gözaltına alınarak, araçlar üzerinde arama kararı çıkarıldı. Ekiplerin narkotik köpeği  'Lito' desteğiyle 3 araçta yaptığı aramada, 6 bin 298 Regapen uyuşturucu hap, 7,2 gram kristal, uyuşturucu madde ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 ele geçirildi.Gözaltına alınan Ö.C.T., K.Ö., S.Y., S.Y., O.A. ve M.T. için adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 


Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi
Kula'da 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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