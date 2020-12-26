Kula'da 436 esnaf ve sanatkar, kira desteklemelerinden faydalanabilecek
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Kula'da 436 esnaf ve sanatkar, kira desteklemelerinden faydalanabilecek

26.12.2020 18:26 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:31
Kula'da 436 esnaf ve sanatkar, kira desteklemelerinden faydalanabilecek

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, korona virüs salgınından ekonomik olarak etkilenen esnafa elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri fatura yardımı yapılmasını talep etti.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, korona virüs salgınından ekonomik olarak etkilenen esnafa elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri fatura yardımı yapılmasını talep etti.

Korona virüs salgını nedeniyle esnafa yapılacak olan desteklemelerle ilgili çalışma yürüten Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, esnaf için yeni taleplerde de bulundu. Başkan Şadan, esnafların elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi giderlerinin de karşılanmasını talep etti.

Korona virüs salgınından etkilenen meslek dallarının belirlenme aşamalarının tamamlandığını dile getiren Şadan, "Mart ayından bu yana mücadele ettiğimiz korona virüs salgını, maalesef ki esnaflarımız üzerinde kalıcı yaralar da bırakıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile salgın hastalıktan etkilenen esnaflarımıza, destek ödemeleri de önümüzdeki ay başlayacak. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Kula'da odamıza kayıtlı 436 üyemiz, bu desteklemelerden yaararlanabilmek için başvuru şartı taşıyor. Bu başvurular başlamadan önce, ilgili genelgeye ve desteklenecek ekonomik faaliyetlere, 47.78.04 ve 56.10.21 nace kodlu hediyelik eşya üretici ve satıcıları ile tost satışı yapan işletmelerin de eklenmesini, ayrıca bunun yanında esnaf ve sanatkarların elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi giderlerinin de karşılanması talebimizi, yazılı olarak Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Bu talebimiz ile ilçemizdeki esnaf ve sanatkarlarımızın ana giderlerinin ve özellikle ilçemizde çok sayıda bulunan tost işletmesi ile hediyelik eşya işletmelerinin de bu desteklenecek faaliyetlere eklenmesini talep ediyoruz. İnşallah bu süreci de en kısa sürede atlatır, sağlıklı günlerimize bir an önce kavuşuruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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