Kula'da 4 ton kaçak mazot ele geçirildi

20.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:33

Manisa'nın Kula ilçesinde bir iş yerinden kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 ton kaçak mazot ele geçirdi.



Kula'da geçtiğimiz günlerde bir iş yerinden kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını alan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, takip çalışması başlattı. Bir süre iş yeri üzerinde takibi sürdüren polis ekipleri, Seyitali Mahallesi Burçakovası mevkiindeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinden tıra mazot yükleyen iş yeri sahibi İ.A. ve beraberindeki 5 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, toplamda 4 ton kaçak mazot ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.A. ve beraberindeki 5 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Öte yandan, ele geçirilen 4 ton mazot ile birlikte mazot pompasına da el konulduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA