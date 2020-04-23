Kula'da 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz kutlama
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Kula'da 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz kutlama

Manisa'nın Kula ilçesinde 23 Nisan tarihinde doğan ve yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz kutlama yapıldı.

23.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:47
Kula'da 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz kutlama

Manisa'nın Kula ilçesinde 23 Nisan tarihinde doğan ve yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz kutlama yapıldı.

Kula Kaymakamlığı ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı kutlamaları çerçevesinde, 23 Nisan tarihinde doğan çocuklara sürpriz kutlama yapıldı. Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Seyitali Mahallesinde ikamet eden Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Ecrin Karakür ve yine Seyitali Mahallesinde ikamet eden Suriyeli 2. sınıf öğrencisi Rem Elhindi'ye sürpriz doğum günü düzenledi. Sosyal mesafe kuralı ön planda tutularak düzenlenen program, doğum günü olan öğrenciler ile birlikte pasta kesen Kaymakam Duru, küçük öğrencilere hediye de verdi.

23 Nisan doğumlu öğrencilerin tespit edilmesinin ardından onların sevincine ortak olmak istediklerini dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, "İlçemizde ikamet eden çocuklarımızdan tespit ettiğimiz 23 Nisan doğumlu olan öğrencilerin sevincine ortak olmak istedik. Yavrularımızın okul ve eğitimle ilgili motivasyonlarını artırmak ve bağımızı koparmamak adına böyle güzel bir sürpriz yapmak istedik. Çocuklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugün onların günü, bu yüce devlet onlarla birlikte çok daha yükseklere çıkacak ve bugün olduğu gibi yarın da mazlumların sesi nefesi olacaktır. Milli egemenliğin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu meclisin tüm üyelerini rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını da kutluyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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