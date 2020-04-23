Kula'da 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama
Manisa'nın Kula ilçesinde 23 Nisan'da doğum günü olan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
23.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:08
Manisa'nın Kula ilçesinde 23 Nisan'da doğum günü olan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 23 Nisan'da doğan ve bugün 9 yaşına basan Ecrin Karakür ile 8 yaşına basan Suriyeli Rem Elhindi'nin evlerini ziyaret etti.
Evlerde doğum günü pastası kesilirken, aileler yapılan ziyaret dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA