Kula'da 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama Manisa'nın Kula ilçesinde 23 Nisan'da doğum günü olan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 23 Nisan'da doğum günü olan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 23 Nisan'da doğan ve bugün 9 yaşına basan Ecrin Karakür ile 8 yaşına basan Suriyeli Rem Elhindi'nin evlerini ziyaret etti.

Evlerde doğum günü pastası kesilirken, aileler yapılan ziyaret dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA