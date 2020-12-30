Kula'da 2020'nin kaza bilançosu: 19 ölü, 247 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde 2020 yılında 304 trafik kazası kaza meydana geldiği öğrenildi. Bu yıl içinde meydana gelen 304 trafik kazasında 8'i olay yerinde 11'i hastanede olmak üzere toplam 19 kişi hayatını kaybederken 247 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 2020 yılı içinde Emniyet ve jandarma bölgesinde 170 yaralamalı trafik kazasında toplam 258 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan yaralılardan 11'i ise yaşama tutunamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden 8 kişi ile birlikte Kula'da 2020 yılı içinde 19 kişi karıştıkları trafik kazası sonrası yaşamını yitirirken, yaralı sayısı ise kayıtlara 247 kişi olarak geçti.

Yapılan tüm uyarı ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, trafik canavarına davetiye çıkarmaya devam ediyor. İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde bulunmasından dolayı trafik akışı yönünden oldukça önemli bir yere sahip olan Kula'da ve Kula'ya bağlı mahallelerde 2020 yılında toplamda 304 kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda toplam 258 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılıp hayatını kaybeden 11 kişi ile beraber bu kazalarda toplam 19 kişi yaşamını yitirdi. İzmir ile Uşak illerini birbirine bağlayan ve Türkiye'nin en önemli karayollarından biri olan D300 karayolunun geçtiği Kula'da, meydana gelen kazaların büyük bölümü Kavacık, Kovukdere ve Yurtbaşı mahalleleri civarlarında meydana geldi.

Yağışlı havalarda Kula'da kaza tehlikesi yüzde 70

Ülkenin en büyük karayollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunun geçtiği Kula'da, meydana gelen kazaların büyük bölümünün yağışlı havalarda meydana geldiği açıklandı. Hava şartlarından dolayı kayganlaşan ve gizli buzlanmalara neden olan D300 karayolunda, özellikle dik ve virajlı rampaları ile Kavacık ve Kovukdere rampaları ayrıca Uşak tarafındaki Yurtbaşı Mahallesi civarında meydana gelen kazalarda onlarca kişi yaralanırken, yüzlerce de maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Yaralamalı kaza oranı geçen yıla göre yüzde 26,8 azaldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nden alınan bilgilere göre, 2020 yılının başlarında trafikte can ve mal kaybının yaşanmaması için alınan ve yıl içerisinde artırılarak devam eden tedbirlerin olumlu sonuç verdiği bildirildi. Kolluk kuvvetlerinin yıl içerisinde yaptığı sıkı denetimler, seminerler, uyarılar ve uygulamalar, bu yıl ki yaralamalı kaza oranını, 2019 yılındaki kaza oranına göre yüzde 26,8 azalttı. Maddi hasarlı kaza oranı ise geçen yıla göre yüzde 2,5 azalma gösterdi.

En çok kaza ağustos ayında

Alınan bilgilere göre 2020 yılında en çok kaza ağustos ayında meydana geldi. Özellikle havaların sıcaklık göstermesi ile şehir içi ulaşımda da artış görülen ağustos ayında, motosiklet kazaları da en yüksek sayıya ulaştı. 2020 yılının ağustos ayında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü mıntıkasında kalan şehir içi ulaşımda meydana gelen 12 kazada, 19 kişi yaralandı. Bu kazaların 8'i ise motosiklet kazası olarak kayıtlara geçti.

Şehir içinde en tehlikeli kavşak Jandarma Kavşağı

İzmir-Ankara D300 karayolunun geçtiği şehir içi ulaşımında kaza riskinin en yüksek olduğu kavşak da İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağı olarak tespit edildi. Geçtiğimiz aylarda yapılan trafik ışıklandırması ile Kavacık rampasından inen ağır tonajlı araçların durmakta güçlük çektiği kavşak ışıklandırması, kazaya davetiye çıkarıyor. Özellikle yağışlı havaların da etkisiyle kayganlaşan yolda rampadan inen araçlar için büyük risk oluşturan trafik ışıklandırması, aktif edildiği günden bu yana birçok kazayı da beraberinde getirdi.

En çok ölümlü kazaya aşırı hız davetiye çıkarıyor

Meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşların acı tablosu da, aşırı hız ve alkollü araç kullanmaktan kaynaklanıyor. Karayolunda hız sınırını ihlal eden sürücüler, adeta trafik canavarına davetiye çıkarıyor. İlçe genelinde meydana gelen kazalarda alkollü sürücüler ile aşırı hız yapan sürücülerin karıştığı trafik kazası oranı da yüzde 62,7 olarak hesaplandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı