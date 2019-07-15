Kula'da 15 Temmuz Şehitleri'ni anma günü etkinlikleri dualarla başladı

Kula'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik günü etkinlikleri İlçe Şehitliği'nin ziyareti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürütme Komitesi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar ilçe Şehitliğini ziyaret ederek 15 Temmuz Şehitleri için dua etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi incelendi. Kaymakam Duru, Başkan Tosun ve protokol üyeleri daha sonraşehitler ve gaziler adına Kula Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler