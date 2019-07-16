Kula'da 15 Temmuz ruhu yeniden yaşandı

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe kalkışma girişiminde şehit olan vatandaşlar, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 3. yıldönümünde yurdun her köşesinde olduğu gibi Kula'da da çeşitli tören ve etkinliklerle anıldı.

Ülke genelinde yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü akşamında Süleyman Şah Camii'nde akşam namazına müteakip okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. Süleyman Şah Camii önünde toplanan Kula protokolü ve yüzlerce Kulalı, Milli Birlik Yürüyüşü'nü gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halis Demir Kent Meydanı'nda düzenlenen özel anma programı ile devam etti.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürütme kurulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa; Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürütme Komitesi üyeleri, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, kurum ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilsileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda 15 Temmuz'un anlamı ve önemine dair öğrenciler tarafından konuşmalar yapılarak, şiirler okundu. Sinevizyon gösterilerinin de yapıldığı gecede Kahramanlık Türküleri seslendirildi. Tüm camilerden saat 00.13'te sala okunmasıyla birlikte program demokrasi nöbeti ile devam etti.

Kaynak: Bültenler