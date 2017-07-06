Kula Çöplüğü Tarihe Karıştı

Kula şehir çöplüğünde tamamlanan çalışmalar ile birlikte vahşi depolama alanı olarak kullanılan yer tamamen örtülerek zararlı etkileri ortadan kaldırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliği ile merkezde yer alan ve Kula'nın kanayan yarası haline gelen çöplük alanı, yapılan çalışmalarla kapatıldı. Türkiye'nin UNESCO Sertifikalı ilk ve tek Jeopark'ı alanı içerisinde 30 yıldan bu yana kötü görüntü ve kokuya neden olan çöplüğün kapatılması ile birlikte Kulalı vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Kula'daki toplanan çöpler ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Uzunburun'da açmak için gün saydığı katı atık bertaraf tesisine taşınarak geri dönüştürülecek. Kula'nın çöp sorununu tarihe gömecek bu çalışma bölgede yaşayan vatandaşları memnun etti.

"30 YILLIK SORUN ORTADAN KALKTI"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula'nın geleceğinde çöpten kaynaklı sorunların ortadan kalktığını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e Manisa'ya kazandırdığı dev modern katı atık bertaraf tesisi nedeniyle şükran borçluyuz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde gelecek nesillere yönelik çalışmaların ve projelerin devam edeceğini vurguladı.

