Kula, Çöplüğü Tarihe Karıştı

Kula şehir çöplüğünde tamamlanan çalışmalar ile birlikte vahşi depolama alanı olarak kullanılan yer tamamen örtülerek zararlı etkileri ortadan kaldırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliği ile merkezde yer alan ve Kula'nın kanayan yarası haline gelen çöplük alanı, yapılan çalışmalarla kapatıldı. Türkiye'nin UNESCO Sertifikalı ilk ve tek Jeopark'ı alanı içerisinde 30 yıldan bu yana kötü görüntü ve kokuya neden olan çöplüğün kapatılması ile birlikte Kulalı vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Kula'daki toplanan çöpler ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Uzunburun'da açmak için gün saydığı katı atık bertaraf tesisine taşınarak geri dönüştürülecek. Kula'nın çöp sorununu tarihe gömecek bu çalışma bölgede yaşayan vatandaşları memnun etti.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula'nın geleceğinde çöpten kaynaklı sorunların ortadan kalktığını belirterek, "Kula'nın güzelleşmesi ve doğal yapısını muhafaza edebilmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Geçmişte çöp alanı olarak seçilen bu yer hem jeopak içerisinde hem de Kula Merkezine yakınlığı ile kaldırılması şart olmuştu. Bizde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerekli çalışmaları tamamlayarak çöplük alanını temizleyerek, eski görüntüsünden ve kötü kokulardan kurtardık. 30 yıldan bu yana süren vahşi depolama alanı artık ortadan kalktı. Kula'nın daha da iyi ve güzel günlere ulaşması için çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.