Kula CHP'de üçüncü Kasırga dönemi

13.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kula İlçe Başkanlığı'nın tek liste ile yaptığı olağan kongresinde, mevcut başkan Osman Kasırga güven tazeleyip, üçüncü kez başkanlığa seçildi.



CHP Kula İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Divan başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönem Soma Belediye Başkan Adayı Abdullah Saka'nın yaptığı kongrede, mevcut başkan Osman Kasırga'nın karşısına rakip çıkmadı. Tek liste ile gidilen kongrede Başkan Kasırga üçüncü kez başkanlığa seçildi. Yapılan olağan kongreye, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başvirgen, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, çevre il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, parti üyeleri, delegeler ve vatandaşlar katıldı.



Yeni yönetime iki kadın takviyesi



Yapılan kongrede konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, üçüncü kez başkanlık görevini üstlenmenin gururunu yaşadığını söyledi. Geçmiş dönemde görev yaptığı parti üyelerine teşekkür eden Başkan Kasırga, yeni dönemde yönetim kuruluna iki kadın üyeyi eklediklerini söyledi. Daha önceki yönetim listesinde kadın üyelerin bulunmadığını hatırlatan Başkan Kasırga, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kula'daki çalışmalarına büyük destek veren Sevim Ağabeyoğlu ile Sevinç Ercan'ı yeni yönetime dahil ettiklerini söyledi.



Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga'nın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "Sevim Ağabeyoğlu, Tuncer Berber, Hüsamettin Çağılcı, Sevinç Ercan, Reşat Ergün, Bülent Kara, Ramazan Kılınç, Ünal Sürücü, Şeref Taşatar, Kamil Üzel, Mustafa Otçu, Hüseyin Yardımcı." - MANİSA

Kaynak: İHA