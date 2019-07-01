Kula Cezaevi kapatıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde Kapalı Cezaevi kapatılarak mahkumlar Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Kula'da uzun yıllardır düzenlenmesi planlanan ve son alınan kararla kapatılması öngörülen Kula Kapalı Cezaevi, bugün sabah saatlerinde tahliye edilmeye başlandı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak başlatılan tahliyede, yaklaşık 45 mahkum Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Alınan bilgilere göre uzun yıllardır Kula'da hizmet veren ve kapatılması için girişimlerde bulunulan, fakat bazı sebepler dolayısıyla kapatılamayan cezaevinin yeni alınan kararla kapatılması öngörüldü. Sabah saatlerinde başlayan tahliye işlemleri için çevrede geniş güvenlik önlemleri alan İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, yaklaşık 45 mahkumun Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmesi için görev aldı. Eşyaları ile birlikte sevk edilmek için taşıma araçlarına bindirilen mahkumlara, jandarmaya ait trafik ve koruma araçları da eşlik etti.

Sevk edilen mahkumların yakınları ise cezaevi çevresinde yakınlarını görebilmek için bekledi.

Öte yandan kapatılan cezaevinin, yapılacak olan görüşmeler sonrasında tadilatı tamamlanarak yeni Adliye binası olarak hizmete gireceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA