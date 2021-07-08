Kula Belediyesi sokak hayvanlarının sağlığı için çalışıyor
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Kula Belediyesi sokak hayvanlarının sağlığı için çalışıyor

Kula Belediyesi sokak hayvanlarının sağlığı için çalışıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kula Belediyesi, ilçede bulunan sokak hayvanlarına yaşam ortamlarında dış parazit uygulaması gerçekleştiriyor.

Kula BelediyesiZabıta Müdürlüğüne bağlı Veteriner işleri ekibi, sokak hayvanlarının sağlığı için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kula Sanayi Sitesi bölgesinde, Belediye Veterineri Mustafa Kulaşen ve beraberindeki ekipler, sokak hayvanlarının yaşam ortamlarına bizzat giderek, özellikle sıcak havalarda oluşan pire ve kenelere karşı dış parazit uygulaması gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarına yönelik kuduz aşısı, iç ve dış parazit uygulaması gibi çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirten Veteriner hekim Kulaşen, sıcak havaların etkisiyle sokak hayvanlarında sık görülen iç ve dış parazit uygulaması yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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