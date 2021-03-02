Kula Belediyesi'ne "Yılın Turizm Projesi" ödülü
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Kula Belediyesi'ne "Yılın Turizm Projesi" ödülü

02.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:32
Kula Belediyesi'ne

Kula Belediyesine, Yaşayan Şehirler Platformu tarafından düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Yarışması'nda "Yılın Turizm Projesi" ödülü verildi.

Kula Belediyesine, Yaşayan Şehirler Platformu tarafından düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Yarışması'nda "Yılın Turizm Projesi" ödülü verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Ardahan'da düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Yaşayan Şehirler Platformu tarafından 3 ana tema, 27 kategoride belediye, üniversite, kalkınma ajansları, oda ve borsaların katılımıyla 500'ün üzerinde projenin katıldığı yarışmada Kula Belediyesi, "Kula Jeoparkını Keşfet" projesi ile "Yılın Turizm Projesi" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tosun, "Turizmin çeşitlendirilmesine yönelik ülkemiz için yeni bir kavram olan jeoturizm alanında bir altyapı oluşturma gayreti içerisindeyiz. Kula ve bölgesi, tarihi evleri, peri bacaları, ülkemizin en genç volkanları gibi yüzlerce jeositi içinde barındıran eşsiz bir jeoturizm hazinesidir." ifadelerini kullandı.

Tosun, hazırladıkları bu projeyle ilçeye gelen turist sayısının 5 yılda 10 kat arttığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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