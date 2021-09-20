Kükürtlü Caddesi'nde trafik düzenlemesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kükürtlü Caddesi'nde trafik düzenlemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kükürtlü Caddesi'nde trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yapılan kutlamalar sebebiyle Kükürtlü Caddesi 22 Eylül Çarşamba günü saat 09.00-16.00 arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yapılan kutlamalar sebebiyle Kükürtlü Caddesi 22 Eylül Çarşamba günü saat 09.00-16.00 arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Törenler boyunca sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Düm Tek Tek Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Domagoj Vida Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kükürtlü Caddesi'nde trafik düzenlemesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 18:39:31. #1.17#