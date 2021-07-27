KÜKÜRT YÜKLÜ TIR OTOYOLDA ALEV ALDI
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KÜKÜRT YÜKLÜ TIR OTOYOLDA ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda kükürt malzeme yüklü TIR'ın dorsesi, lastiklerin bulunduğu noktadan yükselen alevler nedeniyle kısmen yandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda kükürt malzeme yüklü TIR'ın dorsesi, lastiklerin bulunduğu noktadan yükselen alevler nedeniyle kısmen yandı.

TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Taşobası bölgesinde İ.D.?nin kullandığı özel bir lojistik firmasına ait 76 DA 651 plakalı TIR'ın dorse bölümünden, balatalardan çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Sürücünün durumu fark ederek aracı güvenlik şeridine çektiği olay esnasında, alevler dorse kısmında bulunan kükürt malzemeye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, yangını söndürdü. Araçta maddi zarara neden olan yangında, şans eseri yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜKÜRT YÜKLÜ TIR OTOYOLDA ALEV ALDI
KÜKÜRT YÜKLÜ TIR OTOYOLDA ALEV ALDI
KÜKÜRT YÜKLÜ TIR OTOYOLDA ALEV ALDI
KÜKÜRT YÜKLÜ TIR OTOYOLDA ALEV ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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