'Kukuli' Müzikali 1 Aralık'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde

27.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:28

'Kukuli Müzikali', 1 Aralık Pazar günü 12.00 ve 14:00 seansları olmak üzere Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde çocuklarla buluşuyor.

'Kukuli Müzikali', çocuklara hayatı sıkıcı ve didaktik bir dille değil oyun ve müzik ekseninde, empati kurdurarak anlatmayı hedefliyor. Yalnızca çocuklardan değil yetişkinlerden de oluşan büyük bir hayran kitlesine sahip 'Kukuli Müzikali'nde çocuklar; oyun, müzik ve dansın hiç eksik olmadığı bir dünyada yaşamanın keyfini çıkarırken bir yandan da hayatı öğreniyor.

Kaynak: Bültenler