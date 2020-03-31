"Kuklapella" korosundan "evde kal" mesajı
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Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

"Kuklapella" korosundan "evde kal" mesajı

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü'nden Güneş Açıkgöz'ün şefliğindeki hazırlanan "Kuklapella" korosunun doktorlara armağan ettiği şarkıyı seslendirmesi - Malatyaİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik...

31.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:34
'Kuklapella' korosundan 'evde kal' mesajı

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü'nden Güneş Açıkgöz'ün şefliğindeki hazırlanan "Kuklapella" korosunun doktorlara armağan ettiği şarkıyı seslendirmesi - Malatya

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan karara uymayan 207'sine cezai işlem uyguladı. Emniyet ekipleri ayrıca, kent merkezinde ATM'lerin önüne yerleştirdikleri güvenlik bariyerleri ile vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak sırada beklemelerini sağlamaya çalıştı.

Öte yandan, il dışından gelenlerden de 14 gün boyunca kendilerini izole edeceklerine dair taahhütname alındı.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Güneş Açıkgöz'ün şefliğindeki koro da vatandaşların evde kalmasına dikkati çekmek amacıyla klip hazırladı. Klipte "Kuklapella" ismiyle adlandırılan kuklalarla mesaj verilmeye çalışıldı.

'Kuklapella' korosundan 'evde kal' mesajı

Kaynak: AA

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"Kuklapella" korosundan "evde kal" mesajı
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