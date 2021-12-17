BURSA (Habermetre) - 17 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Kukla ve gölge oyunları şehri renklendirmeye devam ediyor

BURSA - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, ikinci gün de şehrin dört bir yanındaki gösteri, panel ve atölyelerle devam etti.

Kukla ve gölge sanatının Türkiye'de ve dünyadaki en etkileyici örneklerinin sergilendiği festivalin ikinci günü, Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) İspanyalı sanatçı Valeria Guglietti'nin tek kişilik gösterisi Somura de Cine (Sinemanın Gölgeleri) ile başladı. "İnsanoğlu var olduğundan beri vücudunu, ellerini ve siluetlerini kullanarak gölgelere hayat vermiştir" diyen kukla ve gölge sanatçısı Guglietti, gösterisinde gölgelerle sinemadaki karakterleri ve sinema ekranındaki sahneleri temsil etti.

İspanyalı sanatçı Valeria Guglietti'nin TKM'deki performansının ardından, bu kez Barış Manço Kültür Merkezi'nde çocukları başka sürpriz bekliyordu. Moldovalı kukla sanatçıları, hayat hikayeleri ile hayat verdikleri Prenses Benek ile izleyenlerin karşısına çıktı. Hollanda'da geçen hikayede Moldovalı kukla ustaları, kuşa dönüşen kral ve kraliçenin kızlarının mutlu sonla biten öyküsünü çocuklarla paylaştı.

Yabancı öğrenciler gölge oyunu sanatının inceliklerini öğrendi

Festival kapsamında, Bursalı sanatçı Hayali Nevzat Çiftçi'nin 'şehrin eser ağacı Duaçınarı'nın yıkılışının anısına yazılan ve efsaneye göndermelerde bulunan' gösterisi Uludağ Üniversitesi Prof Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sergilendi. Hayali Çiftçi, gösterisinin bir bölümünde, Türkiye'ye yurtdışından eğitim için gelen yabancı öğrencileri perdenin arkasına alarak, geleneksel gölge oyununun incelikleri hakkında ipuçları verdi.

Somut olmayan kültürel mirasımız Karagöz ve Kukla Sanatımız

Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, gösterilerle çocukları ve sanatseverleri mest ederken, paneller ve söyleşilerle de bu alandaki akademik çalışmaları gün yüzüne çıkarıyor. Festival kapsamında Uludağ Üniversitesi Prof Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, somut olmayan kültürel miras kavramı ve sözleşmesinden yola çıkılarak; Karagöz ve kukla sanatının bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik boyutları dikkate alınarak, Türkiye'de bulunan güzel sanatlar fakülteleri mercek altına alındı. Panelde; Dr. Nazlı M. Ümit, Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl, Araştırma Görevlisi Yücel Özdemir ile Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, ilgili fakültelerin ve bölümlerin Karagöz ve kukla sanatına olan katkı ve farkındalık durumlarını örgün eğitim sistemi açısından değerlendirdi. Panelde, güzel sanatlar fakültelerinde kurulan ya da kurulabilecek bir Karagöz ve kukla bölümünün program çıktıları ile ders içeriği üzerine örnek model sunuldu.

Kukla ve gölge sanatının perdedeki yansımasının yanı sıra akademik gelişiminin de masaya yatırıldığı festivalin ikinci günü, Hayali Hasan İlker Yıldırım'ın 'Karagöz'ün Zaman Yolculuğu isimli' gölge oyunu ile son buldu. Çocuklar başta olmak üzere tüm sanatseverleri ve Karagöz hayranlarını kendisine bağlayan 19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, 19 Aralık'a kadar devam edecek.

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