'Kuki'ye ayakkabılı koronavirüs önlemi
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'Kuki'ye ayakkabılı koronavirüs önlemi

'Kuki'ye ayakkabılı koronavirüs önlemi
10.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:23

'Kuki'ye ayakkabılı koronavirüs önlemiANKARA'da, 4 yıldır baktığı 'Kuki' adlı köpeğinin ayaklarını cam kırığı ve dikenden korumak isteyen Murat Öz (64), köpeği için kumaştan ayakkabı yaptı.

'Kuki'ye ayakkabılı koronavirüs önlemi

ANKARA'da, 4 yıldır baktığı 'Kuki' adlı köpeğinin ayaklarını cam kırığı ve dikenden korumak isteyen Murat Öz (64), köpeği için kumaştan ayakkabı yaptı. Tasarladığı köpek ayakkabılarının koronavirüs nedeniyle daha önemli hale geldiğini belirten Öz, "Normal zamanda ayakkabısız çıkardığım oluyorsa bu dönemde hiç ayakkabısız dışarı çıkarmıyorum. Bunun, köpeğimi koronavirüsten koruduğunu düşünüyorum" dedi.

Etimesgut ilçesinde yaşayan, emekli Murat Öz, 4 yıl önce sahibinin bakamayıp, atölyeye bıraktığı 'Cocker' cinsi 'Kuki' isimli köpeği sahiplendi. Öz, dışarıda gezdirdiği sırada ayaklarının cam kırığı ile dikenden zarar görmesini ve kirlendiği için evi de kirletmesini engellemek amacıyla köpeğine ayakkabı yapmaya karar verdi. Aldığı kumaştan ayakkabı yapan Öz, 'Kuki'ye giydirerek, dışarı çıkarıyor.

'KORONAVİRÜSTEN DE KORUDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Murat Öz, ayakkabıların, koronavirüs salgını nedeniyle de çok faydalı olduğunu düşündüğünü söyledi. Ayakkabı giydirdiği için köpeğini gezdirmeye tereddüt etmediğini belirten Öz, "Normal zamanda ayakkabısız çıkardığım oluyorsa koronavirüs döneminde hiç ayakkabısız dışarı çıkarmıyorum. Ayağının bastığı yerlerde ne olduğunu bilemeyiz. Onun için herkesin bir şekilde önlem alması gerekiyor. Bunun, köpeğimi koronavirüsten de koruduğunu düşünüyorum" dedi.

'KAPI ÖNÜNDE AYAKKABILARI ÇIKARIYORUZ'

Daha önce de köpeği olduğunu ve patisine birkaç kez ?pisipisi? otları girdiği için ameliyat ettirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Öz, "Ondan dolayı en isabetlisi bu oldu. Bu bana 5 liraya mal oluyor. Köpeğimin ayakkabılarını eve girerken dışarıda bırakıyorum. Her defasında sirkeli suyla ayakkabılarını yıkıyorum. Kumaşçıdan kumaş alıyorum. O kumaşı tencere kapağıyla daire şeklinde çiziyorum ve kesiyorum. Etrafına delik açıyorum oradan lastikleri geçiriyorum, düğüm atıyorum ve köpeğimin ayak bileğine göre de ayarlıyorum. Dışarı çıkarırken onu giydiriyoruz içeri alırken de kapı önünde köpeğimin ayakkabılarını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Murat Öz ayrıca dışarıda köpeğini görenlerin şaşırarak, baktığını belirtip, "Dışarıda görenler soruyor ve 'Bu çok güzel fikirmiş' diyor. Ben herkese böyle bir şeyi tavsiye ederim. Veterinerimiz de bana 'İyi akıl etmişsin' dedi. Ben bunları satmayı hiç düşünmedim. Sadece köpeğim için yapıyorum" dedi.

'Kuki'ye ayakkabılı koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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