Kuiper Kuşağı asteroidine "Arrokoth" adı verildi

13.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:14

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2014'te Kuiper Kuşağı'nda keşfedilen "2014 MU69" asteroidine "Arrakoth" adının verildiğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen ve New Horizons uzay aracının 1 Ocak 2019'da yaptığı yakın geçiş sırasında fotoğraflanan, birbirine yapışık iki yumru görünümündeki asteroidin, Amerikan Chesapeake yerlilerinin dilinde "gök" anlamına gelen "Arrakoth" adıyla anılacağı belirtildi.

Açıklamada, keşfi gerçekleştiren gökbilimcilerin, hem Hubble Uzay Teleskobu'nun hem de News Horizons uzay aracının operasyon kontrol merkezlerinin ABD'nin Maryland eyaletinde olması nedeniyle bu bölgede yaşayan yerli halkların dilini ve kültürünü onurlandırmak üzere bu adı seçtiği ifade edildi.

Dünyadan yaklaşık 6,44 milyar kilometre uzakta, Neptün ile cüce gezegen Plüton arasındaki asteroid kuşağında yer alan Arrokoth, 14 Temmuz 2015'te Dünya yörüngesindeki Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilmişti.

New Horizons uzay aracı da 1 Ocak 2019'da o sırada geçici olarak "Ultima Thule" olarak adladırılan gök cismine yakın geçiş yaparak fotoğraflamıştı. 45 kilometre çapındaki gök cismi, bir uzay aracı tarafından ziyaret edilen en uzak nesne olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA